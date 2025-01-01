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رئيس الأركان الإسرائيلي يحدد خيارا واحدا أمام حماس في غزة وهو إخلاء سبيل المختطفين ويهددها بـ”قوة نارية هائلة”

الأربعاء 21 مايو 2025 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي يحدد خيارا واحدا أمام حماس في غزة وهو إخلاء سبيل المختطفين ويهددها بـ”قوة نارية هائلة”



القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأن “حماس ستدفع ثمن تعنتها” مهددا بمواجهتها بقوة نارية وتوسيع التوغل البري واحتلال المزيد من المناطق في قطاع غزة.
وقال زامير خلال جولة أجراها داخل قطاع غزة: “حماس ستدفع ثمن تعنتها – ستواجه قوة نارية هائلة وسنوسع المناورة وسنقوم باحتلال مناطق أخرى وتطهير وتدمير البنى التحتية الإرهابية إلى أن يتم حسمها. ندافع عن أنفسنا ومن هذا المنطلق علينا الهجوم”.
وأضاف حسبما نقل عنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: “تقف حماس أمام خيار واحد فقط وهو إخلاء سبيل مختطفينا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق سيعرف جيش الدفاع ملاءمة أعماله تناسبا مع ذلك”.
وشدد على أن “جيش الدفاع يعمل باستمرار على ضوء قيمه وأخلاقه ملتزما بالقانون الدولي مع الحفاظ الصارم على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها. وأي مقولة تشكك أخلاقية أعمالنا القتالية ومقاتلينا لا أساس لها من الصحة”.

 

وتزامن نشر تصريحات زامير مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب عدد من أعضاء الوفد التفاوضي من الدوحة، من بينهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش والمسؤول في جهاز الشاباك المعروف بالحرف “ميم”، واللذان يقودان الوفد الإسرائيلي في المفاوضات.
وجاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية أجراها في قطاع غزة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، برفقة قائد المنطقة الجنوبية يانيف عاسور وقائد الفرقة 98 غاي ليفي وقادة ميدانيين آخرين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.
وتوجه زامير للفلسطينيين في قطاع غزة قائلا: “لسنا الذين أتوا بهذا الدمار عليكم، لسنا الذين بادروا بهذه الحرب، لسنا الذين نهبوا منكم الطعام والمأوى والمال، لسنا الذين يتسترون في المستشفيات والمدارس، بل هي قيادتكم التي تحتجز مختطفينا”.

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