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قطر : مفاوضات غزة فشلت والفجوة جوهرية بين الطرفين وسلوك إسرائيل العدواني يقوّض فرص السلام

الثلاثاء 20 مايو 2025 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر : مفاوضات غزة فشلت والفجوة جوهرية بين الطرفين وسلوك إسرائيل العدواني يقوّض فرص السلام



الدوحة / وكالات/

 اعتبر رئيس الوزراء القطري الثلاثاء أن تصعيد إسرائيل لعملياتها في غزة هو سلوك “عدواني” يؤدي الى تقويض جهود السلام في القطاع، بعد إفراج حركة حماس عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة إنه “عندما أُطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، ظننا ان تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا”، مضيفا أن “هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام”.
يأتي ذلك غداة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن بلاده تعتزم السيطرة على قطاع غزة بأكمله، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع المدمّر بعد 19 شهرا من الحرب.
ولعبت قطر دورا محوريا في حرب غزة بقيادة الوساطة بين حماس وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.

وقال رئيس الوزراء القطري إن المفاوضات في الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين “لم تفض إلى أي شيء حتى الآن، لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين”.
وأضاف أن “أحد الطرفين يبحث عن اتفاق جزئي قد يؤدي إلى اتفاق شامل، بينما يبحث الطرف الآخر عن اتفاق لمرة واحدة فقط (…) لإنهاء الحرب وتحرير جميع الرهائن. لم نتمكن من سد هذه الفجوة الجوهرية”.
من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء القطري الانتقادات الموجهة لبلاده على خلفية إهداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة.

واعتبر بن عبد الرحمن أن هذه الهدية “تبادل بين دولتين”، مضيفا أن المسألة “أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (…) أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة”.

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