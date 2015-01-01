الشرق الأوسط بين أيدي ساكنيه..

الكاتب: رجب أبو سرية:

يمكن القول بثقة، إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، والتي اقتصرت على دول الخليج المركزية الثلاث: السعودية، قطر والإمارات، كانت مهمة بالطبع بالنسبة له، وللدول التي زارها، من حيث إنها عززت علاقة الولايات المتحدة بهذه الدول، إلى حدود بعيدة، أما بالنسبة للآخرين، خاصة في الشرق الأوسط، فهي كانت مهمة من زاوية أخرى، من حيث إنها وضعت النقاط على الحروف، وأظهرت المدى أو الإطار العام لما تريده أميركا في القرن الحادي والعشرين من الشرق الأوسط، وتحديداً بعد أن تغير العالم، في ظل نظام عالمي أحادي، تلا النظام العالمي الثنائي، وهو نظام يبدو أنه في طريقه إلى أن يتغير بدوره إلى نظام آخر، لن يكون على شاكلة أي من النظامين السابقين.

والحقيقة أن العالم كله، وليس الشرق الأوسط وحسب، يتطلع ويراقب ما يمكن أن تذهب إليه أميركا، في سبيل تحديد وجهة النظام العالمي المقبل، وهي - أي الولايات المتحدة - خاضت حرباً ساخنة مع روسيا بشكل غير مباشر، وراء أوكرانيا، منذ ثلاثة أعوام، كذلك هي تدخلت عسكرياً، وإن بشكل محدد، وبهدف منع اندلاع الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط، لكنها أرسلت بوارجها الحربية وشنت غارات جوية عديدة طوال عام ونصف العام على اليمن، وكان يمكن أن تذهب أبعد من ذلك بالانخراط بشكل أو بآخر في حرب في البحر الصيني، دعماً لتايوان ضد الصين، وقد كان العام الماضي عام ترقب لدرجة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو راهن على الساكن الجديد للبيت الأبيض، ليأخذ بيده إلى آخر مشوار الحرب في الشرق الأوسط وهو محطة ضرب إيران بشكل مشترك إسرائيلي/أميركي.

لكن ما حدث عشية زيارة ترامب وخلالها وبعدها، أظهر بشكل قاطع، انسحاب أميركا من ملفات الحروب الإقليمية، وانخراطها عميقاً في مسار الصفقات التجارية، وحتى ما أطلق عليه من حرب تجارية، وهي طريق ترامب المفارق لطريق بايدن، أو الخيار الاقتصادي الجمهوري بديل الخيار الديمقراطي العسكري الأميركي، لم تقع، رغم ما أطلقه ترامب الشهر الماضي من إعلانات حول التعرفة الجمركية والتي مست كل العالم، ونال الصين منها الحصة الأكبر، ذلك أن ترامب نفسه سرعان ما تراجع، وأعلن عن التوصل لاتفاق مع الصين، إطاره العام تخفيض النسب التي أعلن عنها من الجانبين، بما يؤكد أن كل ما فعله وأعلنه ترامب لم يكن أكثر من تكتيك تاجر العقارات، الذي يرفع السعر لأبعد مدى حين يعلنه أول مرة، وذلك حتى يكون سعراً تفاوضياً.

وبالعودة إلى جولته الشرق أوسطية، ومن جهته، حققت له كل ما يسعى إليه من هدف الإبقاء على الاقتصاد الأميركي تنافسياً، ما دام ليس بمقدوره أن يقطع الطريق على الاقتصاد الصيني ويمنعه نهائياً من البقاء منافساً له لدرجة التفوق عليه بعد سنوات.

بنجاح ترامب في الحصول على «تريليونات» الدولارات لتضخ في عجلة الاقتصاد الأميركي بما يقارب 10% من إجمالي الناتج القومي الأميركي، من دول الخليج الثلاث يعني ببساطة كما لو أن الاقتصاد الأميركي قد حقق نسبة نمو 2،5 % سنوياً، وخلال السنوات الأربع التي لترامب في البيت الأبيض، تبقيه متقدماً خلال تلك السنوات على الاقتصاد الصيني، يحتل الموقع الأول عالمياً، وهذا هو الأهم، وفي سبيل ذلك، أغلق كل أبواب أو احتمالات الحرب الإقليمية، وذلك بالضد من رغبة وإرادة نتنياهو، الذي لم يعلم شيئاً عن إقدام ترامب على فتح باب التفاوض مع إيران، قبل أن يعلن ذلك أمامه وعلى الملأ، كما أنه فعل الشيء نفسه، حين توصل لاتفاق مع اليمن يقضي بوقف الاقتتال بين الجانبين، وفي الحقيقة فإن ذلك يعني تراجع أميركا وليس اليمن، واليمن أطلق صواريخه ومسيراته، وطارد البواخر الإسرائيلية والذاهبة إليها عبر البحر الأحمر، منذ شنت الحرب على غزة، والبوارج الأميركية، ذهب لليمن، لتحقيق هدفين، هما: إغلاق جبهة الإسناد اليمنية، بوقف إطلاق الحوثي للصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وفتح باب المندب أمام الملاحة نحو إسرائيل، فيما اليمن لم يذهب لضرب القواعد البحرية أو الأرضية الأميركية في المنطقة.

أما المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فهي فضلاً عن أنها تسببت في إحباط المشروع اليميني الإسرائيلي المتطرف والمتمثل بإقامة إسرائيل الكبرى، في سياق أو بعد الانتهاء من آخر فصولها المتعلق بضرب إيران، والذي يشمل بحده الأدنى ترتيب الشرق الأوسط بما يضمن الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على الإقليم دون منافسين، وبما يعني أن إسرائيل الكبرى ستشمل كل حدود فلسطين التاريخية أو الانتدابية، أي ضم دولة فلسطين بحدود التقسيم وحدود العام 67، وإضافة لذلك الأراضي السورية واللبنانية المحتلة، وكذلك أراضٍ أخرى أردنية وسورية، عراقية ومصرية، وربما سعودية، بشكل كلي وصريح بضمها لتعلن إسرائيل بحدود جغرافية رسمية، من الفرات للنيل، أو بشكل غير صريح، بتحويل كل تلك المساحات لساحة حرب أو أرض محروقة أو مفتوحة أمام الطائرات والدبابات والجيش الإسرائيلي، بحجة انه يحارب إيران.

المفاوضات الأميركية مع إيران، فضلاً عن ذلك، أي عن إغلاق باب الحرب الإقليمية بهدف قطع رأس إيران، وقطع الطريق على مشروع إسرائيل الكبرى، فهي تجري بهدف التوصل لاتفاق ليس أفضل لإسرائيل من اتفاق العام 2015، فأميركا من الواضح أنها ليست مهتمة بصراعات الدول الإقليمية، وهي باتت مهتمة بمصالحها الخاصة والمباشرة، والتي لها علاقة بالاقتصاد أولاً، ولم تعد تفكر بطريقة الحرب الباردة، ولم تعد ترى في إسرائيل حليفها الإقليمي، بل إن عدم ضم إسرائيل لجولة ترامب يؤكد أن حلفاء أميركا وأصدقاء ترامب في الشرق الأوسط باتوا هم أثرياء المنطقة الذين يمكنهم أن يساعدوا الاقتصاد الأميركي على البقاء واقفاً على قدميه في مواجهة النمو المطّرد للاقتصاد الصيني، هذا بعد أن استوعبت أميركا الدرس جيداً، وهو أن الحصول على الثروات لم يعد ممكناً بالنهب عبر القوة العسكرية، بل عبر الصفقات التجارية، وهكذا، بقيت إسرائيل تواجه الشرق الأوسط وحدها، حتى أن موضوعات التطبيع لم يظهر ترامب اهتماماً جدياً بها، كما كانت الحال قبل سنوات خلت.

نعود إلى أن المفاوضات الأميركية / الإيرانية يمكن أن تتلاشى، دون إعلان لا وقفها ولا التوصل إلى اتفاق بشأنها، تماماً كما حدث مع الملف الروسي / الأوكراني، حيث تلاشى الاهتمام الأميركي به بعد بضعة شهور قليلة، لكن النتيجة كانت أن انسحبت أميركا من ذلك الملف، بمجرد أن حققت اتفاق المعادن الثمينة مع كييف، وهذا كان كل شيء بالنسبة لترامب، وما يجعلنا نفكر بذلك الاحتمال هو أنه ليس هناك من مصلحة لترامب في التوصل لاتفاق مع إيران لأجل إسرائيل، فعدم الاتفاق يبقي على الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأميركية، وكل ما يهم إيران هو رفع العقوبات مقابل وقف التخصيب بنسب عالية تقترب من نسبة إنتاج السلاح النووي، لذا بتقديرنا أنه يمكن لإيران أن «تغري» ترامب بالاستثمار في اقتصاده على طريقة دول الخليج العربي، حتى يرفع عنها العقوبات، بما يطلق عجلة اقتصادها القومي.

وبالمقارنة بين ما سبق زيارة ترامب للخليج من تصريحات، وما حدث خلالها من وقائع ومن توقيع اتفاقيات، يؤكد أكثر من أمر، أولها: أن ترامب مولع «بالشو الإعلامي»، فهو كمعلن كان يطلب من متابعيه توقع إعلان مهم، ما بين الأربعاء والجمعة، أي فترة زيارته، إعلاناً خاصاً بغزة، وهو حصل على هدية حمساوية تمثلت في إطلاق الأميركي الوحيد المحتجز الحي عيدان الكسندر، لكنه فشل في إجبار نتنياهو على الموافقة على صفقة الكل مقابل الكل، أي الصفقة التي تطلق سراح كل المحتجزين مقابل وقف الحرب، صفقة شاملة وليست صفقة جزئية كما كان قد جرى مرتين من قبل.

إسرائيل، أو نتنياهو وبالتحديد اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، استوعب قطع الطريق على أحلامه البعيدة بإسرائيل الكبرى، وبات مجبراً على الاكتفاء بحلمه في إسرائيل من البحر إلى النهر، أي إسرائيل على أرض فلسطين الانتدابية، وهذا يمر عبر غزة أولاً وبالتوازي مع مواصلة تدمير منهجي لكل أشكال الحياة في الضفة أيضاً، وكانت المفاجأة هي في عدم قدرة أو حتى مطالبة دول الخليج لترامب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وعلى أقل تقدير وبشكل فوري، إدخال المساعدات الإغاثية فوراً بعد منعها منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، وبهذا الشأن فلا بد من القول، إن دول الخليج الثلاث لا تقف على موقف واحد تجاه غزة، فكل واحدة منها لها لاعبها الداخلي الفلسطيني، الذي ترغب في أن تراه في اليوم التالي، هذا من جهة السعودية والإمارات، أما قطر ومصر فهما ما زالتا تكتفيان باللعب على طاولة الوساطة التفاوضية.