الصفقة السرية بين نتيناهو وسموتيرش : مستوطنات جديدة بالضفة مقابل مساعدات لغزة

القدس المحتلة / سما/

كشفت مصادر سياسية في اسرائيل عن صفقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير المالية سموتريتش تتضمن موافقة نتنياهو على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية مقابل ادخال المساعدات لغزة.

وعلى خلفية المعطيات التي تحذر من الوضع الإنساني الصعب في غزة، وبعد ضغوط دولية هائلة على إسرائيل، تم الاتفاق على الصفقة" بين نتنياهو وسموتريتش الذي كان يعارض ادخال المساعدات لغزة.

وبموجب الاتفاق، سيوافق نتنياهو على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وبحسب مصدر سياسي كبير، فقد تم الانتهاء من الاتفاق في الأيام الأخيرة، وبناء على طلب سموتريتش، وافقت الحكومة الليلة الماضية على المشروع في نفس الوقت الذي وافقت فيه على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية أمس أن الحكومة تنوي الموافقة قريبا، وبناءا على طلب سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة في الضفة الغربية.

وبحسب المصدر الذي حضر اجتماع الحكومة، فإن الوزير سموتريتش، خلافا لادعاءاته السابقة، لم يعارض تجديد المساعدات، بل أيد الخطوة. "فاجأ ذلك العديد من المتواجدين في القاعة"، بحسب المصدر.

ورد مكتب رئيس الوزراء: "لا علاقة بين الأمرين". ورد مكتب وزير المالية سموتريتش: "لا توجد أي صلة بين الأمرين".