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اسرائيل: بضع شاحنات أخرى ستدخل غزة اليوم..

الثلاثاء 20 مايو 2025 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: بضع شاحنات أخرى ستدخل غزة اليوم..



القدس المحتلة / سما/

بعد دخول شاحنات محملة بالمساعدات إلى القطاع أمس عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ أشهر، من المتوقع أن تدخل الشاحنات إلى غزة اليوم أيضًا، لكن من غير المعروف على وجه التحديد متى وكم عددها.

وبحسب التقديرات، فهذه شاحنات فردية. ويحاول جيش الاحتلال عدم وصولها إلى حماس بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.

وأفاد مراسلنا بأن خمسين مواطنا استشهدوا خلال الليل.

وكان المعلق العسكري للصحيفة اشار إلى أن الجيش بدأ المرحلة الثانية من "عربات جدعون"، مرحلة "حشد السكان"، حيث يفتح الجيش ي نيراناً كثيفة بينما يدعو في الوقت نفسه سكان غزة إلى النزوح إلى مناطق آمنة معدة لهم في منطقة رفح.

وفي هذه المرحلة سيتم تفعيل نقاط التفتيش أيضاً، والتي من المفترض أن تقوم بمتابعة المارة جنوباً إلى منطقة رفح بشكل صارم.

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