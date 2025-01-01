رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، على تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وموقف بريطانيا وفرنسا وكندا المطالب بوقف العدوان، وتهديد الإدارة الأمريكية بقطع الدعم عن إسرائيل، والدعوات الواسعة لإدخال المساعدات، إضافة إلى تواصل العدوان على جنين وطولكرم وبروقين وكفر الديك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

جوع بعد الستين

بريطانيا وفرنسا وكندا: لن تقف مكتوفي الأيدي إزاء الأفعال المشينة لحكومة نتنياهو في غزة

الإدارة الأمريكية تهدد بقطع الدعم عن إسرائيل ونائب ترامب يلغي زيارته لتل أبيب

22 دولة تطالب بإدخال المساعدات فوراً إلى غزة وإدانة أوروبية لاستمرار الحصار الإسرائيلي

السويد تدين تصريحات نتنياهو بشأن إعادة احتلال القطاع الكامل

العاهل الأردني يجدد التأكيد على ضرورة إنهاء حرب الإبادة في غزة

تواصل العدوان على جنين وطولكرم ومخيماتهما وبروقين وكفر الديك

إصابات في سعير والخضر وعمليات هدم وتجريف وحرق بالضفة

في عتمة الحصار الاحتلالي المستمر.. مأساة المرضى تتفاقم في سلفيت

تظاهرات حاشدة بالولايات المتحدة في الذكرى الـ77 للنكبة

خادم الحرمين يوجه باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

سانشيز: يجب استبعاد إسرائيل من مسابقة "يوروفيجين" وإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني

*"الأيام":

مجازر مروعة في أنحاء القطاع وأوامر بإخلاء 80% من مساحة خان يونس

الصحة العالمية: مليونا شخص يتضورون جوعا

مسؤول أممي: قرار إدخال المساعدات هو "قطرة في محيط الاحتياجات العاجلة"

نتنياهو: سنسيطر على غزة بكاملها ويجب تجنب المجاعة لأسباب دبلوماسية

سموتريتش: سنسوي كل غزة بالأرض كما فعلنا في رفح

بريطانيا وفرنسا وكندا: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الأفعال الشنيعة لحكومة نتنياهو في غزة والرئاسة ترحب

22 دولة: يواجه سكان غزة خطر المجاعة ويجب أن يحصلوا على المساعدات فوراً

إدارة ترامب تهدد بقطع الدعم عن إسرائيل

هدم وتجريف في محافظات عزة ومواصلة حصار بروقين وكفر الديك

شهيد و3 إصابات بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

*"الأيام":

عشرات الشهداء والجرحى تضيق بهم المستشفيات في قصف للمنازل والخيام والتكايا

غزة تموت جوعاً وقصفاً

بيان شديد اللهجة لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الأفعال الفاضحة ونطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية

الرئاسة: موقف شجاع

ترمب لإسرائيل: أوقفوا الحرب وإلا نتخلى عنكم

نتنياهو: سنسيطر على كامل غزة

السويد: لسنا بحاجة للتصريحات التي تفاقم الوضع

5 شاحنات فقط دخلت القطاع الذي يحتاج يومياً لـ550 شاحنة مساعدات منقذة للحياة

22 دولة تدعو إسرائيل لإدخال المساعدات فوراً

الاتحاد الأوروبي يحذر من تسييس المساعدات إلى غزة

الجمود يهيمن على مفاوضات الدوحة وإسرائيل تدرس إعادة وفدها

لابيد: غرق الجيش بوحل غزة لسنوات خطأ استراتيجي

الإفراج عن 10 أسرى من غزة