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الأونروا": اليأس بلغ ذروته وعلى إسرائيل رفع الحصار عن غزة

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا": اليأس بلغ ذروته وعلى إسرائيل رفع الحصار عن غزة



غزة /سما/

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفع حصارها على قطاع غزة الذي بلغ ذروته منذ 2 آذار/ مارس الماضي، مؤكدة أن "اليأس بلغ ذروته" في القطاع في ظل أزمة إنسانية خانقة.

جاء ذلك في بيان نشرته الأونروا عبر منصة إكس، الليلة، يسلط الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع، في ظل حصار إسرائيلي خانق وتجويع ممنهج يهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني.

وحذرت الأونروا من "تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة جراء الحصار، وأوامر التهجير، والقصف الإسرائيلي المكثف".

وأضافت: "بلغ اليأس ذروته بغزة، حيث تبحث العائلات عن الطعام والإمدادات، بينما يُجبر الآلاف على الفرار".

وقالت الوكالة الأممية: "يجب أن ترفع إسرائيل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي".

ويواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

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