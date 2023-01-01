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عشرات الشهداء والجرحى في مجازر إسرائيلية مروعة فجرا بقطاع غزة

الثلاثاء 20 مايو 2025 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مجازر إسرائيلية مروعة فجرا بقطاع غزة



غزة/سما/

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاث مجازر مروعة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، راح ضحيتها في حصيلة أولية 50 شهيدًا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت مصادر محلية، إن طائرتين انتحاريتين استهدفتا مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج وسط مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 13 مدنيًا على الفور، بينهم نساء وأطفال، ووقوع عدد من الإصابات الخطيرة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة "المقيد" في عزبة ملين بمخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين، في حين لا يزال عدد من الضحايا مفقودين تحت الأنقاض، وسط محاولات انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني التي تواجه صعوبات في الوصول للموقع.

وفي مجزرة ثالثة، استهدفت طائرات الاحتلال محطة راضي غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 13 فردًا من عائلة نصار، بينهم أطفال ونساء. 

وعُرف من بين الشهداء: أحمد عبدالهادي نصار وزوجته، وبناته: أسماء، وحور، ونور، وميرنا، والحاجة نعمة عبدالهادي نصار، والحاجة ابتسام عزات نصار، وأماني عبدالهادي نصار وأطفالها الأربعة: جنى، ومها، وعبدالرحمن، وربا، بالإضافة إلى حمزة زكريا نصار ومالك زكريا نصار.

أما في دير البلح، استشهد عدد من أفراد عائلة "أبو سمرة" في قصف استهدف منزلهم في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأسماء الشهداء هم: حاتم أبو سمرة، وزوجته شوقية أبو سمرة، ونجلاه محمد ووسيم، ورحاب حاتم أبو سمرة وأبناؤها: نديم أمصبح، وعمر أبو مصبح، وندى أبو مصبح، وحياة العزايزة (أبو مصبح)، وابنتها تغريد أسعد العزايزة، وحفيدتها جنى يوسف أسعد العزايزة، وهناء محمد العزايزة.

وتتزامن هذه المجازر مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلّف آلاف الضحايا ودمر البنية التحتية بشكل واسع، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقمًا مع مرور الوقت.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و34 مصابًا بجروح متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

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