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الصحة في غزة تحذر من سيناريوهات كارثية

الثلاثاء 20 مايو 2025 02:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة تحذر من سيناريوهات كارثية



غزة/سما/

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عبر تصريح صحفي من أن الممارسات الإسرائيلية ضد المستشفيات ستؤدي إلى سيناريوهات كارثية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي المولدات الكهربائية.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن استهداف المولدات الكهربائية يعني توقف عمل المستشفى بشكل كامل.

وأشارت وزارة الصحة في غزة بأن تدمير المولدات الكهربائية في المستشفيات، يعني ضرب عصب الخدمة الصحية وإنهاء عمل المستشفيات في قطاع غزة.

واختتمت وزارة الصحة في غزة بيانها الصحفي، بأنها "تنظر بخطورة بالغة تجاه إجراءات الاحتلال الممنهجة ضد المستشفيات"، وتحذر من سيناريوهات كارثية، حال استمرار استهداف المرافق الصحية، حسب تصريح الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بهدم السور الشمالي للمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

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