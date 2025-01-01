الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة العسكرية في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مقتل جندي من سلاح الهندسة العسكرية في معارك غزة.



وأوضح المجلس الإقليمي لمستوطنات وسط الضفة الغربية "بنيامين" في بيان: "مقتل جندي الهندسة القتالية يوسف يهودا حيراك من سكان مستوطنة حرشاه في بنيامين، وذلك خلال العمليات في قطاع غزة".



وأضاف البيان: "يعلن مجلس بنيامين الإقليمي بحزن عن وفاة يوسف يهودا حيراك، 22 عاما، متزوج من أمونا، وتزوجا قبل 7 أشهر فقط، ترك خلفه والديه وثلاث أخوات".

وذكر موقع "حدشوت هبيزك" العبري: "قتل الجندي يوسف يهودا حيراك، في قطاع غزة بنيران قواتنا".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين باستهداف 3 آليات للجيش في كمين مركب غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الأحد، أنه بدأ عملية عسكرية برية ضمن عملية "عربات جدعون" وسيواصل العمل حتى يكسر قدرة حماس القتالية.

كما أشار اليوم إلى أنه استهدف خلال الساعات الأخيرة أكثر من 160 هدفا في مختلف مناطق القطاع.

هذا وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر يوم الاثنين، بأن مقربين من الرئيس دونالد ترامب يقولون لإسرائيل "سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب".