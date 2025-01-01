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مكتبه نفى وجود مقابل للإفراج.. نتنياهو: التزمت بإدخال مساعدات لغزة فورا بعد صفقة عيدان ألكسندر

الثلاثاء 20 مايو 2025 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتبه نفى وجود مقابل للإفراج.. نتنياهو: التزمت بإدخال مساعدات لغزة فورا بعد صفقة عيدان ألكسندر



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان 11" العبرية أن نتنياهو أبلغ وزراء بأنه التزم بإدخال مساعدات لغزة فورا بعد الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر في حين نفى مكتبه وجود أي مقابل للإفراج.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي لكبار المسؤولين: "التزمت للمبعوث ويتكوف بإدخال المساعدات لغزة بشكل فوري".

وحسب التقرير، حاول نتنياهو الدفع نحو إدخال المساعدات نهاية الأسبوع تزامنا مع إطلاق سراح الجندي المختطف عيدان ألكسندر، رغم أن مكتبه نفى لاحقا أي علاقة بين الأمرين وأكد أن "التحرير تم بدون مقابل".

وتقاطع هذا مع ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" عن تصاعد الضغط الأمريكي على إسرائيل خلال الأيام الأخيرة لتجديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووفق مصدر مطّلع، فإن نتنياهو قدم الموضوع للكابينت كمسألة "فنية"، لكنه أشار إلى أن إدارة ترامب شددت موقفها مؤخرا، حيث أبلغت تل أبيب أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى التخلي عنها حسب المصدر ذاته.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإفراج عن ألكسندر جاء ضمن تفاهمات بين واشنطن وحماس، تضمن التزاما أمريكيا بالضغط على إسرائيل لفتح المجال أمام دخول الغذاء والدواء إلى غزة.

وعلى الرغم من عدم تحديد الكميات، إلا أن الولايات المتحدة وقطر كثفتا ضغوطهما بعدما لاحظتا أن المساعدات لم تدخل مباشرة بعد الإفراج.

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