شهيد وثلاثة جرحى في اعتداءات إسرائيلية متفرقة جنوبي لبنان

بيروت/سما/

استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الإثنين، جراء اعتداءات إسرائيلية متفرقة على مناطق جنوب لبنان. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت أطراف بلدة حولا – قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط شهيد".

وفي وقت سابق، أُصيب شخصان بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة وادي صربين، فيما أُصيب ثالث بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر كلا الحدودية، جنوب لبنان.

وأورد إعلام لبناني، أن جنودا إسرائيليين أطلقوا الرصاص على أحد المواطنين في بلدة كفر كلا، ما أدى إلى إصابته بكتفه.

إلى ذلك، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مركبة في بلدة الضهيرة، ما أدى إلى تضررها؛ وفقا لما أفاد إعلام لبناني.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح حوالي مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلف 200 شهيد و491 جريحا على الاقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت اسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.