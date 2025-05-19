حماس تعلق على دخول قوة إسرائيلية متنكرة بزي نسائي لاختطاف القيادي في "ألوية صلاح الدين"

غزة/سما/

قالت حركة حماس في بيان يوم الاثنين، إن قوات خاصة إسرائيلية تنكرت بزي نسائي، اغتالت القيادي في "ألوية الناصر صلاح الدين" أحمد سرحان، واختطفت زوجته وأولاده في خان يونس.



وقالت حماس في البيان: "دخول قوة خاصة صهيونية مدينة خانيونس متنكرة بزي نساء ومحاولتها اختطاف القائد في ألوية الناصر صلاح الدين، أحمد كامل سرحان، والذي أفشل العملية وارتقى شهيدا بالاشتباك المباشر مع القوة، يمثل فشلا جديدا لهذا الجيش الفاشي وقيادته الإرهابية".

وأضافت أن "اختطاف القوة الصهيونية المدعومة بكل أشكال التغطية الجوية والميدانية لزوجة وطفل سرحان واستخدامهما كدروع بشرية للانسحاب من المكان، هو انتهاك صارخ متجدد للقوانين والأعراف الإنسانية".

وأفادت حماس في البيان: "إننا إذ نحمل حكومة الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن حياة الزوجة والطفل وكل المختطفين في سجونه ومعتقلاته، فإننا نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة والتدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم".

وشددت الحركة على أن التهديدات المتصاعدة بالإخلاء والنزوح القسري لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تدفعه للاستسلام لمخططات الاقتلاع والتهجير أو التخلي عن حقوقه الثابتة في الحرية وتقرير المصير.

وفي وقت سابق، نقل موقع "واللا»" العبري عن مصدر أمني أن عملية الاغتيال تمت خلال الساعات الماضية فيما ذكرت "القناة 12" العبرية أن العملية لم تكن بهدف تحرير أسرى.

وبدأت التحركات العسكرية الإسرائيلية ليلا بحسب وكالة "معا"، عقب إعادة تمركز عدد من وحدات الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية، تمهيدا لتنفيذ عملية "تحرير أسرى" وفقا لخطة مسبقة الإعداد.

وأضافت "معا" أنه مع ساعات الصباح الأولى، انطلقت العملية عبر وحدة خاصة تسللت داخل باص مدني مجهول الهوية تم تمويهه ليبدو كمركبة نازحين، محملا بمواد تموينية تستخدم عادة في النزوح.

وبينما كانت القوة المتمركزة داخل الباص ترتدي زيا نسائيا للتخفي في محاولة للاقتراب من موقع يعتقد بوجود شخصية بارزة بزعم أنه أحد "سجاني" الأسرى، كشف أمرها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة تمكنت الوحدة من خلالها من تحييد الهدف لتتبع ذلك عملية اختطاف لعدد من أفراد أسرته.

وعقب ذلك، سارع الجيش الإسرائيلي إلى قطع خطوط الإمداد التي كانت المقاومة قد أعدتها مسبقا لتأمين الموقع بهدف عزل القوة ومنع أي تدخل أو دعم محتمل.

ومع تدهور الوضع الميداني وتصاعد وتيرة الاشتباكات تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي ونفذ سلسلة غارات جوية مركبة لتأمين انسحاب القوة الخاصة وتغطية خروجها من المنطقة.

وتزامنت العملية مع شن طائرات الاحتلال أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة من خان يونس، مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والطائرات المروحية.