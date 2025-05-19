الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين على نفقته الخاصة

الرياض/سما/

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الاثنين، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني على نفقته الخاصة، لأداء مناسك الحج للعام 1446هـ.



وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن هذه اللفتة الكريمة تعكس اهتمام المملكة وقيادتها وحرصها الدائم على دعم أبناء الشعب الفلسطيني وترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية.

وأكد أن هذه الاستضافة تأتي امتدادا لما توليه القيادة من حرص على تيسير أداء مناسك الحج لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ إلى أن الوزارة باشرت فور صدور التوجيه بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتقديم التسهيلات والخدمات للحجاج الفلسطينيين، بدءا من مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، وسط منظومة متكاملة خلال إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأوضح آل الشيخ أن البرنامج استضاف منذ انطلاقه عام 1417هـ أكثر من 64 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لقيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مكانتها كونها قلبًا للعالم الإسلامي وقبلة للمسلمين.