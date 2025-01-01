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نتنياهو: سنسيطر على كافة مناطق قطاع غزة

الإثنين 19 مايو 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنسيطر على كافة مناطق قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستسيطر على كافة مناطق قطاع غزة.

وقال نتنياهو، إن هناك "قتالا ضخما ومكثفا يدور في القطاع"، مشيرا إلى أن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي يقومون بعمل عظيم هناك بما في ذلك هذا الصباح لكن لا أستطيع الخوض في التفاصيل".

وأضاف نتنياهو: "قررنا إدخال الحد الأدنى من المساعدات إلى غزة خلال الحرب لكننا اكتشفنا أن حماس تستولي عليه فأوقفناه".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نتنياهو أبلغ وزراء الكابينيت أنه يخشى من فقدان دعم الجمهوريين لإسرائيل إن لم تدخل مساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يعتزم المصادقة على عدد قليل من الشاحنات يوميا إلى قطاع غزة.

وكان كاتس ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عارضا إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وطلبا التصويت في الكابينت.

من جهته قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن سكان غزة سيصلون إلى جنوب القطاع ومن هناك سيغادرون إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن الجيش يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب.

وقال نتجه الى احتلال كامل لقطاع غزة بعد أن حولناه إلى مكان مدمر غير صالح للعيش، ونقوم بتدمير كل ما تبقى من قطاع غزة وجيشنا لا يترك حجرا على حجر.

وكان الجيش الاسرائيلي قال في بيان اليوم، إنه "يواصل العمل في أنحاء قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون"، وقد استهدف أكثر من 160 هدفا خلال الساعات الأخيرة". 

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