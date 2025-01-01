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سرقة غير مسبوقة في مصر.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الجنيهات والدولارات من منزلها

الإثنين 19 مايو 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة غير مسبوقة في مصر.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الجنيهات والدولارات من منزلها



القاهرة/سما/

تعرضت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) في مصر نوال الدجوي، لواقعة سرقة كبيرة من منزلها الكائن بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.


وأفادت البلاغات الأمنية بأن المسروقات شملت مبالغ نقدية ضخمة ومشغولات ذهبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمفقودات نحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار أمريكي و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراماً من الذهب.

وتحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت حملة تحقيقات موسعة لكشف ظروف الواقعة وملابساتها. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهوية الجناة أو كيفية تنفيذهم للسرقة، كما لم تُحدد ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على تورط أشخاص على صلة بالمجني عليها.

يذكر أن حجم المسروقات غير المسبوق في مثل هذه الوقائع يثير تساؤلات حول ظروف حفظ هذه المبالغ والمقتنيات داخل المنزل، لا سيما في ظل القوانين المنظمة لحيازة العملات الأجنبية والمعادن الثمينة. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات تنسيقاً مع الجهات المالية المختصة لتتبع مصير الأموال المسروقة والتحقق من مصادرها.

وتواصل الشرطة تحرياتها بالاستعانة بكاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، مع تركيز الجهود على تحديد هوية المشتبه بهم وطريقة دخولهم إلى المنزل. وتأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من جرائم السرقة الكبرى التي استهدفت مؤخراً عدداً من المنازل والممتلكات الخاصة في المناطق الراقية.

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