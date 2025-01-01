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مصر: السيسي يتصل بفنان شهير للاطمئنان عن صحته بعد إشاعة وفاته

الإثنين 19 مايو 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: السيسي يتصل بفنان شهير للاطمئنان عن صحته بعد إشاعة وفاته



القاهرة/سما/

أعلن نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، عن إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بوالده للاطمئنان عن صحته، ويأتي ذلك بعد أزمته الأخيرة مع مؤسسة حكومية أعلنت وفاته.

 

وكتب أحمد أبو زهرة، على حسابه بموقع فيسبوك: "نيابة عن عائلة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أتقدم بخالص التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الشاملة واهتمامه الدائم بصحة والدي واتصاله كل فترة للسؤال عنه والتحدث معه".

 

وأضاف أن "مكالمة اليوم كانت دفعة جديدة لنفسية الوالد وأعطاه شعورا أنه ليس منسيا بل هو في ذاكرة رأس الدولة رغم كل المشاغل والمهام الجسيمة التي تقع على عاتقه".

وواصل معربا عن شكره للرئيس السيسي: "بكل الشعور بالفخر و التقدير والتكريم شكرا سيادة الرئيس".

ويعاني الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، من مشاكل صحية في الأونة الأخيرة وخرجت بعض الشائعات بين الحين والآخر التي تزعم وفاته أو إصابته بأمراض خطيرة، ونفى نجله في وقت سابق إصابة والده بـ"الزهايمر".

وقبل أيام كتب نجل عبد الرحمن أبو زهرة منشورا عبر حسابه على فيسبوك، عبر فيها عن غضبه الشديد من التعامل مع والده، الذي اعتبره البعض متوفيا فقط، لأن اسمه ظهر في كشوفات هيئة المعاشات كمتوف.

وأضاف أن الشائعات التي كانت تطال والده من حين لآخر حول وفاته، أصبحت أمرا معتادا بالنسبة للعائلة، لكن هذه المرة لم تكن إشاعة على السوشيال ميديا، بل كانت خطوة رسمية من مؤسسة حكومية، وهو ما وصفه بـ"الصدمة".

وأوضح الدكتور أحمد أن الهيئة المسؤولة عن صرف المعاش أبلغتهم بإيقاف المعاش الخاص بوالده، بعد ما تلقوا إخطارا من الأحوال المدنية بوفاته، الأمر الذي دفع العائلة لإرسال ممثل عنهم للاستفسار، وكانت الإجابة أن على عبدالرحمن أبو زهرة الحضور بنفسه، أو السماح لمندوب من المؤسسة بالدخول إلى منزله للتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة.

وعبر عن رفضه التام لهذا الأسلوب، قائلا إن والده لا تسمح حالته الصحية بمغادرة المنزل، وإن من غير المقبول أن يطلب من شخص في مثل سنه وحالته أن يثبت أنه ما زال حيا، لا سيما أنه شخصية عامة يعرفها الجميع، وتساءل: "إذا كان هذا التعامل يمارس مع فنان كبير مثل عبدالرحمن أبوزهرة، فكيف يكون حال المواطن البسيط الذي لا يملك منصة أو صوتًا يوصل شكواه؟".

وأكد أن الأسرة لن تصمت على هذا التجاوز، مشددا على أن والدهم قرر أن يقضي أيامه الأخيرة في هدوء بعيدا عن الضجيج، لكنه لم يتوقع أبدا أن يتحول إلى "متوف رسميا" دون علمه.

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