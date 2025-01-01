مصادر مصرية رفيعة: جهود مكثفة في الدوحة لوقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات

القاهرة/سما/

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، مساء الأحد، أن الوفد الأمني المصري الموجود في قطر حاليا يجري اتصالات مكثفة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأكدت المصادر المصرية بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن القاهرة والدوحة تبذلنا جهودا مكثفة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي بهدف وقف التصعيد في غزة.

وأوضحت المصادر، أن الجهود تستهدف إفساح المجال أمام مفاوضات الهدنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وفي وقت سابق، اليوم، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مثمنا الجهود المشتركة بين بلاده ودولة قطر والولايات المتحدة للوساطة، ومنوها بالحرص على استمرار هذا التنسيق في المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، استقبل السيسي، اليوم في القاهرة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية والشؤون الإفريقية، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.