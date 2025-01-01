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بن غفير: نتنياهو يرتكب خطأ فادحا

الإثنين 19 مايو 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: نتنياهو يرتكب خطأ فادحا



القدس المحتلة/سما/

شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على أن أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع "ستغذي حماس وتعطيها الأكسجين، بينما يقبع رهائننا في الأنفاق".


جاء ذلك بعد أن صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي مساء الأحد، على إدخال مساعدات لغزة "بشكل فوري"، وأعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه سيتم إدخال "كمية أساسية" من الغذاء لغزة، انطلاقا من الحاجة العملياتية لتمكين توسيع نطاق القتال.

وذكر بن غفير أن "رئيس الحكومة يرتكب خطأً فادحًا بهذه الخطوة، وهو لا يتمتع بأغلبية تُذكر"، مكرّرا بأنه "يجب سحق حماس، لا منحها الأكسجين في الوقت نفسه اللازم لبقائها".

وبحسب قرار الكابينيت، سيتم استئناف توزيع المساعدات الإنسانية على غزة بشكل فوري بدون إجراء تصويت عليه، وذلك على خلفية تهديد وزراء بحكومة نتنياهو، بالتسبب بحل الحكومة، في حال وصلت مساعدات إلى حماس والقطاع، فيما تعد التهديدات بحل الحكومة غير جدية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير الإسرائيلية، وبينها هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" نقلا عن مصادر أن "القرار هو إدخال المساعدات بشكل فوري، والسبب في ذلك هو الضغوط السياسية التي تمارس على إسرائيل، من جانب جهات أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا".

وقال نتنياهو في بيان، إنه "بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، وانطلاقا من الحاجة العملياتيّة، لتمكين توسيع نطاق القتال المكثف لهزيمة حماس، ستقدّم إسرائيل كمية أساسية من الغذاء للسكان، لضمان عدم تطور أزمة الجوع في قطاع غزة".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي استخدمت حكومته التجويع بغزة، سلاح حرب بحسب منظمات أممية أن "مثل هذه الأزمة من شأنها أن تعرض استمرار ’عملية جدعون’ لهزيمة حماس، للخطر".

وشدد على أن تل أبيب، "ستعمل على حرمان حماس من القدرة على السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، لضمان عدم وصول المساعدات إلى (عناصر) حماس".

#ايتمار بن غفير

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