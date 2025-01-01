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تشخيص إصابة بايدن بسرطان بروستات خبيث

الإثنين 19 مايو 2025 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشخيص إصابة بايدن بسرطان بروستات خبيث



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أكد تشخيص إصابته بنوع خبيث من سرطان البروستات.


وأضاف المتحدث باسم بايدن بأنه على الرغم من أن نوع السرطان الذي أصيب به بايدن عدواني إلا أنه حساس للهرمونات مما يسمح بعلاجه بفعالية، كما أشار إلى أنه يقوم حاليا بمراجعة خيارات العلاج مع أسرته وأطبائه.



ويبلغ بايدن الآن 82 عاما وقد اضطرّ إلى الانسحاب من السباق الرئاسي العام الماضي وسط مخاوف بشأن حالته الصحية، حيث عرف بزلات لسانه المتكررة ونسيانه وتعثره أثناء المشي في الأماكن العامة.

وفي وقت سابق، نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تسجيلا صوتيا لبايدن، كشف فيه تفاصيل مثيرة حول الإبلاغ عن حالته الذهنية وسلوكه، خلال التحقيق في قضية حيازته وثائق سرية بعد مغادرته منصب نائب الرئيس (أوباما) في حينه.

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