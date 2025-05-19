قناة عبرية: مصر تبحث استيراد الغاز من قطر "على حساب إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر بدلا من إسرائيل خلال الفترة المقبلة، والتي ستمثل ضربة قوية لإسرائيل.



وقالت القناة العبرية في تقريرها، إنه وفي إطار زيارة وزير البترول المصري إلى قطر، ناقشت القاهرة إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من الدوحة على حساب تل أبيب.

وأضافت أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر بكميات متزايدة.

وقال التلفزيون العبري إن قطر، التي تعتبر قوة عالمية في قطاع الغاز، قامت بزيادة استثماراتها في القطاع النفطي بمصر خلال السنوات الأخيرة.

وتبحث مصر مع قطر إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لقطاع الطاقة لديها، بحسب بيان صادر مؤخرا عن وزارة البترول والموارد الطبيعية بالقاهرة، وذلك عقب زيارة وزير البترول كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في قطاع الغاز الطبيعي وإمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لبيع الغاز إلى مصر، الذي يحتاجه الاقتصاد المحلي في مجال الطاقة بسبب ارتفاع الاستهلاك.

كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجالات استكشاف واكتشاف وإنتاج الغاز في مناطق الامتياز المصرية التي تمتلكها شركة قطر للطاقة.

في هذه الأثناء، أفادت الأنباء أن الوزير المصري عرض على مضيفيه فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد، والتي قد يجدها الجانب القطري مثيرة للاهتمام.

وقالت القناة العبرية إن المحادثات بين البلدين جاءت على خلفية استمرار صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بكميات تزايدت باطراد في السنوات الأخيرة، على الرغم من الحرب المستمرة في غزة، والتي تنتقدها مصر بشدة.

من ناحية أخرى، زادت الدوحة خلال السنوات الأخيرة من استثماراتها في قطاع الغاز في مصر، وتمتلك حاليا امتيازات في سبع مناطق استكشاف مصرية مختلفة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.