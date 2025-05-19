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نتنياهو يطلب مغادرة جلسة محاكمته مبكرا بسبب "مسائل أمنية"

الإثنين 19 مايو 2025 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلب مغادرة جلسة محاكمته مبكرا بسبب "مسائل أمنية"



القدس المحتلة/سما/

أثناء مثوله أمام المحكمة في تل أبيب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هيئة المحكمة بأنه سيضطر إلى مغادرة الجلسة قبل انتهائها، بسبب أمر غير محدد يتعلق بشؤون الدولة.


وأفاد نتنياهو أيضا بأنه سيضطر إلى اختصار شهادته مجددا خلال جلسة الغد، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى "مسائل أمنية" طارئة.

وطلبت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمن من نتنياهو محاولة تنسيق مسؤولياته الحكومية مع مواعيد المحكمة "قدر الإمكان"، لتفادي تعارض المهام.

ورد رئيس الوزراء قائلا: "أعداؤنا لا يتعاونون كثيرا في هذا الشأن".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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