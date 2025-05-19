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القسام تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بـ”كمين مركب” شمال غزة

الإثنين 19 مايو 2025 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بـ”كمين مركب” شمال غزة



غزة/سما/

 أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الاثنين، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في كمين مركب قبل أيام، غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال “تنفيذ كمين مركب في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع”.

وخلال هذا الكمين، أوضحت “القسام” أن مقاتليها استهدفوا “3 آليات صهيونية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية أخرى”.

وذكرت القسام أن مقاتليها “أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح”، لافتة إلى أنهم “رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء يوم الجمعة الماضي”.

ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان “القسام”.

وفي 9 مايو/ أيار الجاري، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 856 ضابطا وجنديا بينهم 8 منذ استئنافه الإبادة في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، وفق بياناته المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا لما يعلنه، يُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي العملية في إطار تصدي “القسام” لتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهييد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

#كتائب القسام #غزة

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