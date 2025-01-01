لبيد: نقل غزة للسيطرة المصرية هو الحل الأمثل واحتلال القطاع كارثة ..

القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وضع خطة استراتيجية للانسحاب من قطاع غزة وتسليمه إلى الإدارة المصرية، معتبراً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع سيكون "خطأً استراتيجياً وكارثة اقتصادية ومأساة سياسية".

وقال لابيد: "لقد قدمت خطة مختلفة تماماً. الذي يجب أن يدير غزة في السنوات القادمة هي مصر. يجب على إسرائيل أن تبذل جهداً منسقاً مع الأميركيين، وتسليم غزة للسيطرة المصرية على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة".

وبرر لابيد اقتراحه بأن مصر تمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وتتمتع بتنسيق أمني وثيق مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القاهرة أدارت القطاع سابقاً ولديها القدرة على إدارته مجدداً، قائلاً: "ليس هذا هو الحل الأمثل، لكنه الأفضل من بين جميع الحلول المطروحة. الأمريكيون يعرفون ذلك أيضًا".

وانتقد لابيد أداء الحكومة الإسرائيلية في إدارة الصراع في غزة، مؤكداً أن غياب خطة واضحة سيُغرق الجيش الإسرائيلي في مستنقع طويل الأمد. وأضاف: "مقاتلونا أسود ويدافعون عن الوطن، لكن الحكومة لا تجيب على السؤال المركزي: ما هي الاستراتيجية؟ جميعنا ندعم القضاء على حماس، لكن من سيحكم غزة بعدها؟"

وأكد أن الهدف يجب أن يكون تسريع عملية الانسحاب مع الإبقاء على وجود عسكري حول القطاع لمنع تمدد الإرهاب، مشيراً إلى أن "جزّ العشب" – في إشارة إلى العمليات العسكرية المستمرة ضد حماس – لا يمكن أن يُعتمد كاستراتيجية طويلة الأمد دون بديل سياسي.

وختم لابيد تحذيراته بالتأكيد على أن "ترك الجيش يغرق في وحل غزة لسنوات سيمنع إسرائيل من أن تكون جزءاً من التغيير التاريخي في الشرق الأوسط، الذي شهدناه خلال زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية".