إسرائيل تقترح هدنة بغزة 60 يوما مقابل افراج حماس عن نصف الأسرى الأحياء

القدس المحتلة / سما/

ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأحد، أن تل أبيب قدمت مقترحا لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة لـ60 يوما، مقابل إفراج حركة “حماس” عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات لم تسمها إن “الوفد المفاوض تقدم أمس (السبت) بمقترح جديد خلال المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة”.

وأضافت أن المقترح “يتضمن إطلاق حماس سراح نصف الأسرى (الإسرائيليين) الأحياء في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما”.

وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما يشمل المقترح مناقشة مستقبل الحرب خلال الهدنة، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قياداتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت “حماس” رفضها التخلي عن السلاح، طالما تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.

وحتى الساعة 18:50 “ت.غ” لم يصدر تعقيب من “حماس” ولا الوساطة القطرية بشأن ما ادعته هيئة البث الإسرائيلية.

ومن جهته أعلن قيادي بارز في حماس لشبكة الـ”سي ان ان” يوم الأحد، أن الحركة وافقت على إطلاق سراح ما بين 7 إلى 9 رهائن إسرائيليين مقابل هدنة لمدة 60 يوما والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.

وأضاف القيادي في حماس أن إطلاق سراح الرهائن سيكون مشروطا بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود شرق صلاح الدين، وهو طريق سريع رئيسي يربط شمال غزة بجنوبها.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر إسرائيلي: “إذا أرادت حماس الحديث عن إنهاء الحرب من خلال استسلامها، فسنكون مستعدين”.

وأشار المصدر إلى أن الوفد لن يبقى هناك إلى الأبد، مضيفا “إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المدى القريب، فسنمضي قدما في القتال”.

وأفاد المصدر بأن حماس وإسرائيل تتفاوضان على إطار عمل قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت.

وتقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة أبعد، الأحد، قائلا إن فريق التفاوض الإسرائيلي يدرس إطار عمل آخر يتضمن “إنهاء الحرب” مع إطلاق سراح جميع الرهائن، وطرد حماس، ونزع سلاح القطاع، وهي شروط طرحتها إسرائيل سابقا ورفضتها حماس.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية “عربات جدعون”.

وقال الجيش في بيان: “خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون”.

وأضاف: “خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدفاً لحماس في أنحاء قطاع غزة وذلك بهدف التشويش، ودعما للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع”.

وتابع: “يواصل سلاح الجو دعمه المتواصل للقوات البرية العاملة في قطاع غزة”.