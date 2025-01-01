مقتلة غزة الدامية .. عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع ومهاجمة مشافي

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٦٣ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.



وادّت الغارات الاسرائيلية إلى استشهاد اكثر من ١٥٠ مواطن منذ فجر اليوم الأحد.



جنوب قطاع غزة

ونفذ طيران الاحتلال اكثر من ثلاثين غارة على خان يونس في الساعة السادسة صباحا.



وشملت الغارات التي نفّذتها طائرات مروحية ومسيرة وحربي مختلف أنحاء المدينة فيما يبدو انه ضمن عملية خاصة لجيش الاحتلال.



ونقل المواطنون جثامين ستة شهداء الاقل نحو مشفى ناصر الذي تعرضت غرفة الامن فيه للقصف ايضا.



وفجر اليوم اعلن الدفاع المدني انه انتشل خمسة شهداء وإصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو الروس" بمحيط مدينة حمد، شمال غرب خانيونس.

واستشهد المواطن توفيق القرا واصيب اربعة مواطنين في قصف مدفعي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد الشاب عبد الرحمن مقبل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة مصبح في شارع أبو ظريفة ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس

واستشهد نحو خمسين مواطنا في سلسلة الغارات على خان يونس خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وسط القطاع

واستشهد المواطن علي عيد ليلتحق بزوجته وأطفاله ووالدته وشقيقه وعائلته الذين ارتقوا بداية الحرب في قصف على شقة سكنية لعائلة عيد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



واستشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف الاحتلال لخيمة في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وهم الأشقاء الثلاثة مصعب ، أنس وماريا إسماعيل الخرطي

وفي دير البلح ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة بدوان في مدينة دير البلح ، وهم الوالد عصام بدوان وابنه محمد وابنته هديل .

كما استشهدت الفتاة حنين عبد اللطيف الشاوي (٣٤ عاما) جرّاء استهداف إسرائيلي لخيمة تأوي نازحين في محيط صالة القصر الملكي جنوبي مدينة دير البلح.



غزة وشمال القطاع

ويحاصر جيش الاحتلال المشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة دون ان يصدر أوامر إخلاء.

ويضم المشفى طاقما طبيا صغير يضم اربعة أطباء وثماني ممرضين ونحو أربعين مريضا.

وقال الدفاع المدني أن جثامين شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال موجودة في ساحة مستشفى الإندونيسي شمال غزة، ولا يستطيع أحد انتشالهم.

وفي غزة ارتقى شهيدان وإصابات إثر قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لمجموعة مواطنين على بوابة ملعب اليرموك في مدينة غزة.

وارتقى سبعة شهداء وعدد من الإصابات بقصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين أثناء تجهيز بئر مياه، بمحيط مدرسة "عباد الرحمن" في حي الصفطاوي، شمال مدينة غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٦٧ شهيد بينهم سبعة انتشال اضافة إلى ٣٦١ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٣٣٣٩ شهيد و ١٢١٠٣٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣١٩٣ شهيد ٨٩٩٣ اصابة).