17 شهيدا منذ فجر اليوم ..مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش نفّذ عملية خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة

غزة / سما/

نقل موقع "واللا" العبري، عن مصدر أمني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية خاصة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات في صفوفه.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر أمني أن العملية تمت خلال الساعات الماضية، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن العملية لم تكن بهدف تحرير اسرى، دون أن توضح طبيعة المهمة أو أهدافها المباشرة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جيش الاحتلال بشأن تفاصيل العملية أو نتائجها، وسط استمرار الغموض حول سياقها ومداها.

وفي وقت لاحق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته في ذروة عملية عربات غدعون وتعمل في جميع أنحاء قطاع غزة.

واستشهد 17 مواطنا 6 منهم من مدينة خان يونس جنوبا، فجر اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت مناطق متفرقة من مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال استهدف معمل الأدوية في مجمع ناصر الطبي، تزامنا مع قصف المدفعية المناطق الشرقية للمدينة، وقصف منزلين بحي العمور شرق بلدة الفخاري ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

‏وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتسللة إلى مناطق شارع الكتيبة وشارع 5 في خان يونس، أعدمت الشاب أحمد سرحان بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر.

وأضاف الشهود أن الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والانترنت عن خان يونس وسط قصف جوي مكثف على مناطق مختلفة من المدينة ومحيط مستشفى ناصر.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.