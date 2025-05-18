هولندا: متظاهرون في لاهاي يطالبون الحكومة بموقف أكثر صرامة ضد إسرائيل بسبب غزة

شارك عشرات الآلاف بمسيرة في مدينة لاهاي الهولندية يوم الأحد، مطالبين حكومة أمستردام باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل، بدل الرد بالبيانات الدبلوماسية

وسافر المشاركون في الاحتجاج ضد الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، من جميع أنحاء هولندا وتجمعوا في البداية في مساحة كبيرة مفتوحة في المدينة.

وعقب ذلك تحرك المتظاهرون في المسيرة الاحتجاجية إلى قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، التي تنظر قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل.

ووفقا للمنظمين، أراد المتظاهرون الذين ارتدى مظمهم ملابس حمراء، رسم "خط أحمر" رمزي للحكومة الهولندية.

وقالوا إنه يتعين على الحكومة تهديد إسرائيل بعواقب واضحة لممارساتها في قطاع غزة بدلا من مجرد الرد ببيانات دبلوماسية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية هولندية أن عدد المشاركين بلغ 70 ألف شخص.

وتحدث المنظمون عن 100 ألف شخص، مما يجعلها أكبر مسيرة تشهدها البلاد خلال 20 عاما.

وتزامنت المسيرة الكبيرة في هولندا مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون" البرية في عدة مناطق داخل قطاع غزة.

وقبل أسبوعين، دعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الطريقة التي تشن بها إسرائيل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد قال في لاهاي، إن إسرائيل تنتهك المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنعها وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وتأتي المظاهرة فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجوم جديد في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، في آخر محاولة من جانبها للضغط على حماس للموافقة على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وفق للشروط الإسرائيلية.

وأشارت منظمات أممية إلى أن سكان القطاع يعانون من أوضاع إنسانية كارثية جراء نقص المواد الغذائية والطبية وإمدادات المياه والكهرباء جراء حصار قاس تفرضه إسرائيل.

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