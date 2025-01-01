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جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق وأحياء شرق خان يونس ودير البلح بالإخلاء

الأحد 18 مايو 2025 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق وأحياء شرق خان يونس ودير البلح بالإخلاء



القدس المحتلة/سما/

 أنذر الجيش الإسرائيلي، الأحد، سكان 7 مناطق وأحياء شرق مدينتي خان يونس ودير البلح جنوبي ووسط قطاع غزة، بالإخلاء القسري الفوري، تمهيدا لهجوم عسكري مرتقب، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بالقطاع.

وقال الجيش، في بيان: “إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة القرارة (شمال غرب خان يونس)، بلدية السلقا (شرق دير البلح)، جنوب دير البلح، وأحياء: الجعفراوي، والسوار، وأبو هداب (في دير البلح)، والسطر (بخان يونس) هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”.

وأضاف: “سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية”، وفق ادعائه.

ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الانتقال نحو المناطق الغربية من القطاع، المعروفة باسم “المواصي”، والتي تصنف كمناطق “إنسانية” وفق تل أبيب رغم تعرضها المتكرر لهجمات.

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