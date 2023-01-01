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اليونيسف: أطفال غزة يواجهون قصفا إسرائيليا متواصلا ويحرمون من السلع الأساسية

الأحد 18 مايو 2025 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: أطفال غزة يواجهون قصفا إسرائيليا متواصلا ويحرمون من السلع الأساسية



جنيف/سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأحد، من أن الوضع تدهور في قطاع غزة بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض عليه ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

 

وفي منشور على حسابها عبر إكس، قالت المنظمة الأممية إن الأطفال في غزة يواجهون قصفا إسرائيليا متواصلا ويحرمون من السلع الأساسية والخدمات والرعاية المنقذة للحياة منذ بداية حرب الإبادة على القطاع.

وشددت اليونيسف على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة واستئناف وقف إطلاق النار فورا.

وأكدت أن "الوضع في قطاع غزة تدهور بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بسبب الحصار المفروض عليه ومنع دخول المساعدات الإنسانية".

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

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