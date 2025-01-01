استشهاد 5 صحافيين فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية وفلسطينية، الأحد، باستشهاد 5 صحافيين مع عدد من أفراد عائلاتهم، في غارات إسرائيلية مكثفة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن الغارات الإسرائيلية نفذت فجر الأحد، واستهدفت منازل وخيام للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وطالت 5 صحافيين بينهم صحافية.

وبيّنوا أن الصحافيين الشهداء هم عبد الرحمن العبادلة، وخالد أبو سيف، وعزيز الحجار، وأحمد الزيناتي، ونور قنديل.

وأفادت مصادر محلية، بـ”استشهاد الإعلامية نور قنديل وزوجها وطفلتهما في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة”.

وأعلنت مصادر عائلية “استشهاد الصحافي عبد الرحمن توفيق العبادلة جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس”.

ووفق المصادر “استشهد الصحافي عزيز الحجار رفقة زوجته وأولاده في قصف إسرائيلي على منطقة بئر النعجة شمال غزة”.