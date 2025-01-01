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برلماني إيطالي يوبخ ميلوني بشدة: يجب أن تخجلي.. لم تمتلكي الشجاعة لإدانة الإبادة في غزة (فيديو)

الأحد 18 مايو 2025 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني إيطالي يوبخ ميلوني بشدة: يجب أن تخجلي.. لم تمتلكي الشجاعة لإدانة الإبادة في غزة (فيديو)



روما/سما/

 وجّه النائب في البرلمان الإيطالي أنجيلو بونيللي، أحد أبرز الأصوات في صفوف المعارضة، انتقادات حادة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهماً إياها بـ”النفاق” و”الجبن السياسي” لعدم إدانتها “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” بحق الفلسطينيين.
وفي كلمة مباشرة من داخل البرلمان، قال بونيللي: “أعلم أنكِ في موقف صعب لأنكِ اليوم كنتِ منافقة بشكل عميق، ولم تمتلكي الشجاعة لإدانة ما هو ظاهر أمام أعين العالم كله: إبادة جماعية، ترحيل، تطهير عرقي. يجب أن تخجلي من هذا أمام الشعب الإيطالي”.


وأردف بحدة: “أنا مصدوم ومشمئز من نفاقك. كيف تشعرين كأم وأنتِ ترين 18 ألف طفل مقتولًا؟ لم تملكي الشجاعة لإدانة وزراء حكومة نتنياهو”.
وتأتي تصريحات بونيللي في وقت تتعرض فيه الحكومة الإيطالية لانتقادات متزايدة داخليًا وأوروبيًا بشأن الصمت والانحياز في التعاطي مع الجرائم المرتكبة في غزة، وسط تصاعد القصف الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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