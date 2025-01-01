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"إيكاد": "الذباب الإلكتروني" يشن حملة تقودها حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل تهاجم الشرع

الأحد 18 مايو 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إيكاد": "الذباب الإلكتروني" يشن حملة تقودها حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل تهاجم الشرع



وكالات/سما/

أعلنت منصة "إيكاد" المختصة بتحقيقات المصادر المفتوحة، أن الذباب الرقمي يشن حملة تقودها حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل تهاجم الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكرت المنصة أنه تم شن الحملة الإلكترونية على خلفية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية الذي رفع العقوبات عن سوريا، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن".

وكشفت "إيكاد" عبر تحقيق استقصائي، أنه خلال 48 ساعة التي تلت رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ولقاء الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ترامب، ظهرت حملة إعلامية هجومية على منصة "x" تستهدف الرئيس السوري.

وأفادت المنصة بأن الحملة تقودها حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل وضخمها الذباب الإلكتروني.

وأشارت المنصة إلى أنه من 13 حتى 14 مايو نُشر نحو 15927 منشورا شارك في كتابتها نحو 9300 حساب وبلغ الوصول المحتمل أكثر من 161 مليونا.

وأكدت أن هذه الحسابات ركزت على سرديات وألفاظ معينة كمسألة التطبيع، والتنازل عن الأرض، والنفط لمصلحة ترامب، وغيرها من السرديات التي عمل الذباب الإلكتروني على تضخيمها.

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