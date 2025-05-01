استشهاد شقيق للسنوار مع 3 من أبنائه في قصف خيمتهم شمالي قطاع غزة

أفادت مصادر صحفية، باستشهاد زكريا السنوار شقيق يحيى السنوار الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة في قصف إسرائيلي على خيمته في النصيرات الليلة الماضية.

واستشهد السنوار، وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة الإسلامية وحاصل على شهادة الدكتوراه في اختصاصه، مع 3 من أبنائه في القصف الإسرائيلي لخيمتهم التي يلجؤون إليها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وذكر المصادر أن شهداء عائلة الدكتور زكريا السنوار هم: سعد ونافذ ونور السنوار.

وفي وقت سابق، استشهد 3 مواطنين جراء قصف استهدف منزلا لعائلة السنوار بأرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقبل أيام، كشفت "يديعوت أحرونوت" أنه تم إطلاق نحو 40 قنبلة خارقة للتحصينات في مدينة خان يونس خلال محاولة اغتيال محمد السنوار وقالت إنه قائد حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأشارت قنوات عبرية أخرى إلى أن الهجوم تم باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، استهدفت منطقة في محيط مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، ولم تتضح نتائج العملية بعد، لكن المسؤولين واثقون بشكل حذر من نجاحها.