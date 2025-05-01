"حياتي في خطر".. فنانة تركية من أصول إسرائيلية تستنجد بأردوغان وزوجته

ونشرت لينيت مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تبكي، مؤكدة أنها تشعر بأن حياتها في خطر، وقالت: "أتوجه إليكم في ظروف صعبة جدا، أنا الآن في الكواليس أستعد للحفل، لكني أتعرض للاحتجاج من قبل مجموعة بالخارج. أنا خائفة وحزينة، ولا أشعر بالأمان".

وأضافت: "أتوسل إليكم سيادة الرئيس والسيدة أمينة أردوغان أن تدعماني، أنا مواطنة تركية وفنانة لم أعتمد إلا على فني، أرجوكم أوقفوا هذا الظلم".

يذكر أن لينيت اضطرت إلى إلغاء حفلها والمغادرة من الباب الخلفي للمكان بعد تجمع محتجين أمام موقع الحفل، حيث عبرت عن صدمتها من الموقف، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التهديد.