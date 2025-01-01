بن غفير: إذا لم نتمكن من إسقاط حماس فلن يكون للحكومة الإسرائيلية الحق في الوجود

القدس المحتلة/سما/

في ظل تصاعد التوترات حول مستقبل الحرب بغزة وآخر مستجدات صفقة تبادل الرهائن، أطلق إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تصريحات تهدد استقرار الحكومة.



وفي حديث له مع إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، تناول بن غفير تجدد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، وقال: "من الخطأ أن نذهب إلى صفقة الآن" داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة فريق المفاوضات من الدوحة وبدء عملية واسعة بغزة.

وقال: "أعتقد أن الصفقة خطأ، إنه خطأ فادح لأننا لا نعيد جميع الرهائن، حماس لا تكتفي بالتفاخر، حادثة هنا، انتصار هناك، إحباط آخر، سيكون من الخطأ الكبير إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، اليوم، لا يوجد سبب لنا لإدخال المساعدات إذا كان رهائننا لا يأكلون حتى" مطالبا الحكومة "بسحق حماس حتى النهاية".

وتابع "أبذل قصارى جهدي لضمان استمرارنا في منع إدخال المساعدات الإنسانية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرف الخطوط الحمراء وأتمنى ألا نصل إليها".

وأردف: "تخليت عن كل شيء. تخليت عن مليارات وعن مناصب، وذلك لأنني رجل مبادئ، إذا تجاوزت مبادئي، فلن أبقى في الحكومة ولو لدقيقة واحدة، يجب أن نواصل الحرب".

وقال بن غفير "ستصل المساعدات الإنسانية إلى حماس، وأنا أقول إنه لا ينبغي أن تصل، وفقا للقانون الدولي، لسنا مضطرين لذلك، فقد حالت هذه المساعدات دون تحقيق الجيش الإسرائيلي النصر حتى الآن".

وأوضح بن غفير أن هناك حوار بينه وبين نتنياهو، قائلا: "رئيس الوزراء يعرف حدودي، إذا لم نتمكن من إسقاط حماس، فلن يكون لهذه الحكومة الحق في الوجود".

وأشار الوزير أيضا إلى سلوك نتنياهو خلال الحرب: "الأمر ليس سياسيا معه، رئيس الوزراء لا يتصرف بدوافع سياسية على الإطلاق، فهو يتصرف بدافع المحبة لإسرائيل، أنا لا أتفق مع كل ما يقوله رئيس الوزراء، لدي مشكلة مع المساعدات الإنسانية التي يريد تقديمها، ولدي مشكلة مع تسريع الهجرة التي لا تحدث".

إقرأ المزيد

"ضع حدا لنتنياهو".. هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تتوسل إلى ترامب

ولفت: "جلست مع رئيس الوزراء لعشرات الساعات، ما يحفز رئيس الوزراء هو حب إسرائيل، لقد أخطأ نتنياهو في مفهومه، مثل كثيرين غيره".

وأضاف: "رئيس الوزراء ارتكب خطأ كبيرا، لكنه الآن يسعى إلى شيء واحد، وهو النصر".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية بأنه يجري حاليا التفاوض بين حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة على استعادة 10 أسرى إسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة شهرين.

وذكرت القناة العبرية أن "المحادثات في الدوحة تجري بشكل مكثف، وفي إسرائيل يقال إن التدخل الأمريكي هو المهيمن في محاولة التوصل إلى اتفاق قبل توسع القتال في غزة".

وأضافت أن إسرائيل ترصد "علامات إيجابية" وتزيد الضغط من خلال المفاوضات تحت النار.