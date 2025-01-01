  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جهاز أسود في لقاء ترامب والشرع وبن سلمان يسرق الأضواء

الأحد 18 مايو 2025 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز أسود في لقاء ترامب والشرع وبن سلمان يسرق الأضواء



وكالات/سما/

تفاعل رواد منصات التواصل مع صور ولقطات مثيرة من لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

وأثار ظهور جهاز إلكتروني أسود على الطاولة أمام ترامب موجة من التكهنات حول طبيعته ووظيفته، بينما تزامن اللقاء مع إعلان ترامب عن "خطة رفع العقوبات عن سوريا" بطلب سعودي.

وظهر في اللقطات المتداولة جهاز أسود اللون يشبه الصندوق المعدني مع أضواء وزرات إلكترونية، وضع أمام ترامب خلال اللقاء.

وأثار الجهاز فضول النشطاء، حيث رجح بعضهم أنه قد يكون نظام اتصالات مشفر لتأمين المحادثات الحساسة، بينما رأى آخرون أنه مجرد جهاز "كونفرنس" عادي للمكالمات الجماعية.

وقال أحد النشطاء في تغريدة: "ما هو هذا الجهاز الذي يظهر بشكل متكرر في اجتماعات رفيعة المستوى، مثل هذا الذي كان موضوعا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ إنه ليس مجرد هاتف عادي، بل هو أداة متخصصة للاتصالات الاحترافية. لنتعرف عليه عن كثب".

وكتب ناشط: "اعتقد كثيرون أن الجهاز الموجود على الطاولة هو آلة حاسبة في حين أنه جهاز للاتصالات الهاتفية عن بعد ومزود بنظام تشفير وهو مكون من قطعتين الأولى على شكل مكبر صوت فيه 4 ميكرفونات داخلية والثاني عبارة عن لوحة مفاتيح".

في حين قال آخر: "تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، يظهر فيها جهاز على الطاولة أثار تساؤلات واسعة حول مهامه وسبب وجوده، وأكد مراقبون أن الجهاز هو هاتف مؤتمرات متطور من طراز Cisco 8831، يعمل عبر بروتوكول الإنترنت (IP) مع نظام Cisco Unified Communications Manager، ويوفر صوتا عالي الجودة بتغطية 360 درجة، مع شاشة بإضاءة خلفية ولوحة تحكم سهلة الاستخدام".

وفي 14 مايو الجاري، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.

كما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة عبر تقنية الفيديو، وشدد خلاله على أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية.

وبعد انتهاء الاجتماع الرباعي كشف البيت الأبيض عن بعض ما جرى في اللقاء، والذي دعا فيه ترامب نظيره السوري إلى الانضمام لاتفاقات إبراهام مع إسرائيل ومساعدة واشنطن في العمل على منع عودة تنظيم "داعش".

الأكثر قراءة اليوم

تعليق أميركي "رسمي" بشأن نقل سكان غزة إلى ليبيا

تعثر مفاوضات الدوحة

الاعلام العبري يكشف : هذا ما حصل مع محمد السنوار !!!

مفاوضات الدوحة: ساعات حاسمة و"ضمانات أميركية أكثر جدية" للتوصل إلى اتفاق

بن غفير يتحدث عن سبب مرونة حماس في مفاوضات قطر

موقع لبناني يكشف هوية شخصية معروفة تجسست لصالح إسرائيل وأطاحت برؤوس حزب الله

كاتس يزعم : جميع المؤشرات تؤكد اغتيال محمد السنوار

الأخبار الرئيسية

20250518041531

الموساد الإسرائيلي يعلن جلب الأرشيف السوري حول الجاسوس إيلي كوهين (صور)

مراقبون إسرائيليون: هذه حرب نتنياهو لا حربنا.. وموقف ترامب حاسم ومرتبط بما سمعه من العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" البرية داخل قطاع غزة

بأي شروط؟.. نتنياهو يدعي بحث خيار وقف الحرب ضمن مفاوضات الدوحة

20250518040521

معطيات الجيش الإسرائيلي تخفي إصابة 10 آلاف جندي خلال الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية