الدفاع المدني يحذر: شح الوقود سيوقف عمل المركبات خلال 72 ساعة في قطاع غزة

غزة /سما/

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة اليوم الأحد 18 مايو 2025، أن تصاعد وتيرة عمليات القصف الإسرائيلي واستهدافات المنازل السكنية، يعجزها عن تلبية نداءات المواطنين، بسبب شح الامكانات المادية وأهمها الوقود ومعدات الإنقاذ الثقيلة وقطع الغيار ومستلزمات اصلاح المركبات.

وأعلنت المديرية، توقف 75 % من اجمالي مركبات الدفاع المدني عن العمل في جميع محافظات قطاع غزة، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وقالت المديرية:" ما زالت أزمة الوقود لدينا قائمة، وتشتد يوميا، مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إيصال كميات الوقود لتشغيل مركبات الدفاع المدني، ولو بالحد الأدني؛ لاستمرار الخدمات الإنسانية.

وحذرت المديرية، أنها ستوقف كافة خدمات المركبات خلال ال 72 ساعة القادمة، وستكون الطواقم عاجزة عن القيام بمهامها الإنسانية إذا لم تصلهم كميات الوقود لتشغيلها ولو بالحد الأدني.