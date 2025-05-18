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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 53,339 شهيدا و121,034 مصابا

الأحد 18 مايو 2025 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 53,339 شهيدا و121,034 مصابا



غزة/سما/

ارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,339 شهيدا، و121,034 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 3,193 شهيدا، و8,993 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 67 شهيدا، بينهم 5 شهداء تم انتشالهم، و361 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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