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هآرتس: الاحتلال يُجند جنوداً مصابين بأمراض نفسية بسبب رفض القتال في غزة

الأحد 18 مايو 2025 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الاحتلال يُجند جنوداً مصابين بأمراض نفسية بسبب رفض القتال في غزة



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة هارتس العبرية عن مسؤول عسكري اليوم الأحد 18 مايو 2025، أن 35 جندياً "إسرائيليا" انتحروا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024.

وأفاد المصدر، أن جيش الاحتلال دفن منذ بدء الحرب جنوداً كثر بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان.

وبشأن جنود الاحتلال قالت هآرتس نقلاً عن مسؤول عسكري، أن آلاف من جنود الاحتياط في غزة توجهوا إليهم بسبب إصابتهم بأمراض نفسية.

وبأفادت، أن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف، فيما أن جيش الاحتلال يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال في صفوف الاحتياط بسبب نقص عدد الجنود.

وكشفت هآرتس، أن جيش الاحتلال يجند جنوداً بالاحتياط رغم التأكد من أن ظروفهم النفسية غير طبيعية ويقاتل بما يتوفر، كما يجند في الاحتياط مصابين بصدمات وأمراض نفسية حتى وهم يخضعون للعلاج.

وقالت هآرتس عن قائد عسكري، أنه بسبب رفض الجنود للقتال يضطر جيش الاحتلال لتجنيد أشخاص ليسوا بحالة نفسية طبيعية.

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