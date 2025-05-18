الصحة: الاحتلال يحاصر الاندونيسي بعد أيام من إخراج الأوربي عن الخدمة

غزة/سما/

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد 18 مايو 2025، أن الإحتلال الإسرائيلي يكثف من استهداف ومحاصرة المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم، بعد أيام قليلة من إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.

وأكدت الوزارة، حدوث حالة من الذعر والارباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة.

وأعلنت إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى، فيما تم محاصرة المستشفى الأمر الذي يمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين.

وشددت الوزارة على أن الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وناشدت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.