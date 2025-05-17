"نيويورك بوست": مقتل شخصين في اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، أعلنت شرطة نيويورك أن سفينة شراعية تابعة للبحرية المكسيكية انقطعت عنها الكهرباء على ما يبدو قبل حادثة اصطدامها بجسر بروكلين في مدينة نيويورك، بوقت قصير مساء السبت، وأسفرت الحادثة عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.

وبدا أن السفينة العملاقة "كواوهتيموك"، التي تحمل طاقما من 277 فردا، معظمهم من الطلاب العسكريين، فقدت السيطرة عندما اصطدمت بالجسر.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شهود عيان للاصطدام الذي نشر على الإنترنت ساري السفينة، الذي كان يرفع علما مكسيكيا عملاقا باللون الأخضر والأبيض والأحمر، وهو يحتك بالجزء السفلي من الجسر. ثم انجرفت السفينة نحو حافة النهر بينما تدافع المتفرجون بعيدا عن الشاطئ.

وكان بحاران على قمة أحد الصواري التي يبلغ طولها 147 قدما عندما اصطدمت بالجسر، حيث قتل شخصان وأصيب 17 آخرون، بينهم أربعة في حالة حرجة.

وكان عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أعلن عن إصابة 19 شخصا 4 منهم حالتهم خطيرة جراء اصطدام السفينة بجسر بروكلين.

وأضاف أن السفينة المكسيكية كانت تقل 277 شخصا وتم نقل من هم في حالة حرجة إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق أيضا، قالت البحرية المكسيكية في منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إن سفينة التدريب الأكاديمي كواوهتيموك تضررت في حادث اصطدام بجسر بروكلين مما منعها من مواصلة رحلتها".

وذكرت أن وضع الأفراد والمواد قيد المراجعة من قبل السلطات البحرية والمحلية، التي تقدم المساعدة.

و"كواوهتيموك" هي سفينة تبحر في نهاية الفصول الدراسية في المدرسة العسكرية البحرية المكسيكية لإنهاء تدريب الطلاب الضباط.

وقالت البحرية آنذاك إنها غادرت هذا العام ميناء أكابولكو المكسيكي على ساحل المحيط الهادئ في 6 أبريل وعلى متنها 277 شخصا.

وكان من المقرر أن تزور السفينة 22 ميناء في 15 دولة، بما في ذلك كينجستون بجامايكا، هافانا بكوبا، كوزوميل بالمكسيك، ونيويورك بالولايات المتحدة.

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