الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، غداة شنّ اسرائيل غارات على ميناءين في مناطق يسيطر عليها حكومة صنعاء.

وأفاد الجيش في بيان “اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد”.

وكان الجيش أعلن الجمعة شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف، مشيرا إلى أنه “استهدف ودمر بنى تحتية إرهابية” تعود إلى الحوثيين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد للدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لصاروخ باليستي أطلق من اليمن تجاه وسط فلسطين المحتلة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم “إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط”. فيما ذكرت أنه تم سماع دوي عدة انفجارات في القدس وتل أبيب.

وأعلن الحوثيون خلال الأيام الماضية، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة والصليف.