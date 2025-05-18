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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

الأحد 18 مايو 2025 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم دافئاً نسبيا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.     

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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