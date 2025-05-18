الاعلام العبري يكشف : هذا ما حصل مع محمد السنوار !!!

القدس المحتلة / سما/

أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن مصير محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، لا يزال مجهولا بعد الغارة المكثفة على المستشفى الأوروبي بخان يونس.

وشن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي غارة جوية مكثفة استهدفت المستشفى الأوروبي شرق خان يونس في عملية قال إنها كانت تهدف إلى اغتيال السنوار، وسط تقارير عن سقوط العشرات بين شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الطائرات الحربية أسقطت عشرات القنابل، بعضها يزن طنا كاملا، على مجمع تحت الأرض يُعتقد أنه مركز قيادة لحماس أسفل المستشفى. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان "مجمع قيادة وسيطرة حماس"، زاعما استخدام "أسلحة دقيقة" لتجنب إصابات المدنيين.

لكن تقارير فلسطينية ذكرت أن الهجوم أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة 70 آخرين، بينما لا يزال مصير محمد السنوار مجهولا، حيث تشير تقديرات إسرائيلية إلى أنه إما استشهد تحت الأنقاض أو ما زال محاصرا داخل النفق.

ووصف الجيش الإسرائيلي خان يونس بأنها "المعقل الأشد صلابة لحماس"، مؤكدا أن العملية تأتي في إطار استهداف قيادات الحركة التي تعارض المفاوضات، وأضاف: "إذا لم يمت السنوار بالضربة المباشرة، فمن الصعب أن ينجو من الغازات السامة الناتجة عن التفجيرات".

واتهمت إسرائيل حماس باستغلال المستشفى الأوروبي وغيره من المنشآت الطبية كغطاء للبنية التحتية العسكرية، بينما نفت الحركة هذه الادعاءات ووصفت الهجوم بأنه "جريمة حرب".

يأتي القصف في وقت تشهد فيه خان يونس موجة عنف متصاعدة، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في المنطقة رغم الضغوط الدولية. وتخشى منظمات حقوقية من تصاعد الخسائر المدنية، خاصة مع استمرار انهيار النظام الصحي في غزة.