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بن غفير يتحدث عن سبب مرونة حماس في مفاوضات قطر

الأحد 18 مايو 2025 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يتحدث عن سبب مرونة حماس في مفاوضات قطر



القدس المحتلة/سما/

 قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الـ"مرونة" المفاجئة بحسب وصفه التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات ليست لأنها فجأة أصبحت تواقة للسلام بل لأن الجيش الإسرائيلي شدد قبضته.

وأضاف بن غفير في تدوينة على منصة "X" مساء السبت: "ولهذا السبب تحديدا، ليس هذا هو الوقت للتراجع ومنح حركة حماس فرصة للتنفس والتعافي من جديد، بل يجب الضغط على دواسة البنزين للنهاية حتى إخضاعها".

وتابع الوزير قائلا: "يمنع تكرار الخطأ الجسيم الذي حدث في الماضي عندما تم تمييع الإنذار النهائي الذي قدمه الرئيس ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وأردف بن غفير بالقول: "علينا الدخول الآن بكل قوة إلى غزة وإنهاء المهمة بالاحتلال والسيطرة على الأرض، سحق العدو، وتحرير أسرانا بالقوة".

واختتم وزير الأمن القومي تدوينته بالقول: "لقد عبرت عن رأيي لرئيس الحكومة وسأواصل الكفاح ضد أي اتفاق استسلام للشيطان.. لقد حانت ساعة الحسم".

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