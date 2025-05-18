استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في قرية برقة بنابلس

نابلس/سما/

استشهد طفل فلسطيني، وإصابة 3 آخرون، برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، مساء اليوم، في بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، إن الطفل، نضال وائل عبد الكريم الشغنوبي 16 عاما، استشهد بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل الاحتلال.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين بالرصاص إثر مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة برقة.

ووفق البيان، فإن الإصابة الأولى تعود لفتى (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي باليد، والثانية لطفل (13 عاما) أصيب برصاص حي في اليد.

وفي بيان آخر، ذكرت الجمعية أن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة بالرصاص الحي في الفخذ لشاب (37 عاما) من مخيم جنين" شمال الضفة.

أما جنوبي الضفة، فذكرت في بيان آخر، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى بمدينة الخليل "إصابة لطفلة (عامان) بضربة في رأسها من مستوطن في البلدة القديمة بالخليل".

من جانبه، ذكر تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان، أنه "تم الاعتداء على الطفلة سارة أمير دعنا، عندما كانت بصحبة أمها تمشي قريبة من حاجز شارع الشهداء العسكري".

وأضاف البيان: "كان هناك مجموعة من المستوطنين وقام أحدهم بضرب الطفلة بقدمه على رأسها بطريقة وحشية ما أدى إلى سقوطها على الأرض وتم نقلها إلى المستشفى نتيجة تعرضها إلى رضوض".

ولفت إلى أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي لم يتدخلوا في ساعة الاعتداء لإيقاف المستوطن".

وفي وقت سابق السبت، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بروقين المحاصرة غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.