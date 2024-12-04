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59 شهيدا منذ منتصف الليل.. الاحتلال يحرق النازحين بمواصي خانيونس بعد قصف خيامهم (شاهد)

الأحد 18 مايو 2025 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
59 شهيدا منذ منتصف الليل.. الاحتلال يحرق النازحين بمواصي خانيونس بعد قصف خيامهم (شاهد)



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 59 مواطنا إثر القصف الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة بحق النازحين في منطقة المواصي بخانيونس، بعد قصف خيامهم وإحراقهم بداخلها، بالقرب من مستشفى الكويت التخصصي.

وقالت مصادرمحلية إن 26 فلسطينيا، أغلبهم من النساء والأطفال النازحين، استشهدوا حرقا، بعد قصف الاحتلال خيامهم، ما أدى لاشتعال النار فيها.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 40 مواطنا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما النازحين ومنزلا في مواصي خان يونس.

وحاول النازحون إطفاء النيران التي التهمت الشهداء، وخيامهم، بما توفر من وسائل، وبالتراب، في ظل انعدام سيارات الإطفاء والماء.


من جانبه قال مستشفى الكويت التخصصي الميداني، في مواصي خانيونس، إن قسم العمليات الجراحية، توقف عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة، التي لحقت بالمستشفى، جراء قصف محيطه من قبل الاحتلال.

وأدى القصف بحسب بيان للمستشفى، إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في معظم أقسامه.

وجددت إدارة المستشفى، المناشدة لكل المؤسسات الدولية والجهات المعنية، بضرورة توفير الحماية للمستشفيات، واحترام القانون الدولي الذي ينص على حرمة استهدافها.

    


 
 


 


 

كما استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف منزلاً لعائلة عياش بالقرب من دوار أبو أنور شمالي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع،  أفاد الدفاع المدني باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مقاط في شارع الزرقا بجباليا البلد شمال غزة.

     

 
#غزة #الاحتلال #مواصي خانيونس #حرق خيام #ابادة غزة

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