مظاهرات حاشدة في دول أوروبية لدعم غزة والتنديد بجرائم الاحتلال (شاهد)

عواصم/سما/

انطلقت مظاهرات حاشدة في عدد من الدول الأوروبية، السبت، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الـ19 على التوالي.



وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرة حاشدة رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية واتشح العديد منهم بالكوفية، مشددين على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر.





كما طالب المتظاهرون الذين جابوا شوارع باريس الحكومة الفرنسية بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، معربين عن تنديدهم بجرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين.



بدورها، شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.







ورفع المتظاهرون المناصرون لفلسطين في روما الأعلام الفلسطينية، كما حملوا لافتات كتب عليها شعارات من قبيل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".



وفي بريطانيا، شهدت العاصمة لندن مظاهرة جماهيرية حاشدة في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، سرعان ما تحوّلت إلى منصة سياسية وشعبية لمحاكمة الدور البريطاني التاريخي والمستمر في معاناة الشعب الفلسطيني.



وشارك أكثر من نصف مليون شخص في المظاهرة التي انطلقت من محطة "إمبانكمنت" باتجاه وسط المدينة وجابت شوارع العاصمة البريطانية لندن، بدعوة من تحالف واسع من المؤسسات البريطانية المتضامنة مع فلسطين، من بينها "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"أصدقاء الأقصى"، و"حملة التضامن مع فلسطين".





ورفع المتظاهرون وسط لندن ثم في مسيرتهم نحو مقر الحكومة، شعارات تندد بالدور البريطاني في زرع المشروع الصهيوني بفلسطين، معتبرين أن "النكبة ليست مجرد ذكرى، بل مأساة مستمرة"، وأن "الاحتلال نتيجة مباشرة لوعد بلفور ودعم لندن التاريخي لإسرائيل".



كما طالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددين على ضرورة فتح تحقيق برلماني في استخدام الأسلحة البريطانية في جرائم غزة.

وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.



وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.



وتقول منظمات إغاثة، إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي.