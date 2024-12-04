الحوثيون يعلنون استئناف العمل في مطار صنعاء بعد توقفه بسبب الضربات الإسرائيلية

صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن، السبت، استئناف العمل في مطار صنعاء، بعد نحو 10 أيام من الضربات الإسرائيلية التي دمرته بشكل كامل.



ونقلت قناة "المسيرة" عن نائب وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يحيى السياني قوله "نستأنف السبت الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بعد إعادة جاهزيته وتشغيله".

وقال المسؤول الحوثي إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".



جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على اليمن، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وكانت القناة نفسها أعلنت في وقت سابق وصول "أول رحلة للخطوط اليمنية على متنها 136 راكبا"، فيما نشر المطار مقاطع فيديو على حسابه على "فيسبوك" تظهر هبوط الطائرة والركاب في صالة قيد الإنشاء.

وتعرض مطار العاصمة اليمنية حيث تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة، بين السادس والسابع من مايو لغارات إسرائيلية مكثفة، نفذت ردا على هجمات شنها الحوثيون ضد إسرائيل.

وأعلن الحوثيون حينها أن المطار "دُمّر بالكامل" وقدروا حجم الخسائر التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار.

ونفذ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل نصرة لأهالي قطاع غزة الذي دمرته الغارات الإسرائيلية.

كما استهدفوا سفنا قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.

بالمقابل، شنت إسرائيل بدءا من يوليو الفائت عشرات الغارات الجوية التي استهدفت الموانئ ومطار صنعاء وبنى تحتية أوقعت 33 شهيدا على الأقل كان اخرهم شهيد ارتقى الجمعة، وفق حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحوثيين.