  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يعلنون استئناف العمل في مطار صنعاء بعد توقفه بسبب الضربات الإسرائيلية

السبت 17 مايو 2025 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استئناف العمل في مطار صنعاء بعد توقفه بسبب الضربات الإسرائيلية



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن، السبت، استئناف العمل في مطار صنعاء، بعد نحو 10 أيام من الضربات الإسرائيلية التي دمرته بشكل كامل.


ونقلت قناة "المسيرة" عن نائب وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يحيى السياني قوله "نستأنف السبت الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بعد إعادة جاهزيته وتشغيله".

وقال المسؤول الحوثي إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".


جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على اليمن، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وكانت القناة نفسها أعلنت في وقت سابق وصول "أول رحلة للخطوط اليمنية على متنها 136 راكبا"، فيما نشر المطار مقاطع فيديو على حسابه على "فيسبوك" تظهر هبوط الطائرة والركاب في صالة قيد الإنشاء.

وتعرض مطار العاصمة اليمنية حيث تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة، بين السادس والسابع من مايو لغارات إسرائيلية مكثفة، نفذت ردا على هجمات شنها الحوثيون ضد إسرائيل.

وأعلن الحوثيون حينها أن المطار "دُمّر بالكامل" وقدروا حجم الخسائر التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار.

ونفذ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل نصرة لأهالي قطاع غزة الذي دمرته الغارات الإسرائيلية.

كما استهدفوا سفنا قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.

بالمقابل، شنت إسرائيل بدءا من يوليو الفائت عشرات الغارات الجوية التي استهدفت الموانئ ومطار صنعاء وبنى تحتية أوقعت 33 شهيدا على الأقل كان اخرهم  شهيد ارتقى الجمعة، وفق حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحوثيين.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف تفاصيل عملية “عربات جدعون” الإسرائيلية في غزة: 3 مراحل “مُعقدة” تنتهي باحتلال القطاع

قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي

في تحول استراتيجي: الرئيس السوري الشرع يوافق على التطبيع مع اسرائيل ودخول اتفاقيات أبراهام ..

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

ترامب : نتنياهو يواجه مشكلة السابع من اكتوبر والدول الثلاث التي زرتها سيكونون جزءا من حل مشكلة غزة

وزير الحرب الإسرائيلي : وفد حماس عاد لطاولة المفاوضات في الدوحة مع بدء العملية في غزة

تسليم حماس سلاحها للسلطة ..الرئيس عباس :الأولوية لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

تعثر مفاوضات الدوحة

20250517083340

مفاوضات الدوحة: ساعات حاسمة و"ضمانات أميركية أكثر جدية" للتوصل إلى اتفاق

6828ad164236040ccb770bae

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تتوسل إلى ترامب

20241204060723reup-2024-12-04t060517z_654675737_rc2lhbax7wi1_rtrmadp_3_un-aid.h-730x438

الأمم المتحدة تكشف عن خطة جاهزة وفعالة لإغاثة غزة.. والأفضل من أي بديل

محمد السنوار يراسل”غرفة “الوسطاء”: نستشهد ولن نرحل.. الكتائب لن تسلم سلاحها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية